Kaavi myymässä terveyskeskustaan ja kunnantaloaan Attendolle

Attendo Oy tai sen tytäryhtiö on ostamassa Kaavin terveyskeskuksen noin 895 000 eurolla. Asia on esillä maanantain kunnanhallituksessa.

Kauppaan kuuluvat palveluasunnot ja nykyinen kunnantalo.

Päätösesityksen mukaan terveyskeskus myydään rakennuksen tasearvolla, joka on noin 895 000 euroa. Kaupat tehdään rakennusten tasearvoilla.

Ostotarjous on tehty kunnantalosta, joka on tarkoitus purkaa ja tilalle rakentaa hoivakoti ikääntyville.

Attendo on valmis maksamaan myös mahdollisia arvonlisäveroseuraamuksia ja mahdollisia tontti- ja liittymäkuluja.