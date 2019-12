Kaavi havittelee yläkoulua takaisin

Kaavin kunnan strategiatoimikunta on ensimmäisessä kokouksessaan listannut lähiaikojen tärkeimpiä tavoitteita. Kunnan talouden kohentamiseksi on muun muassa syytä tutkailla yritysten tilatarpeet ja tehostaa rantatonttien myyntiä. Yleisenä linjauksena on, että tiedotusta kunnan asioista pitäisi parantaa kaikin tavoin, suosituksi tullutta sosiaalista mediaa unohtamatta.

Toimikunnan mielestä Kaaville olisi saatava takaisin oma yläkoulu, joka nyt on naapurikunnassa Tuusniemellä. Tämä kävi ilmi kuntalaisillassa viime torstaina, jolloin kuutisenkymmentä ihmistä kuunteli virkamies- ja luottamusmiesjohdon tilanneselvityksiä ja kyseli mieltään painavista asioista.

Välillä tunteet olivat hyvinkin pinnassa, kun erityisesti syrjäkylien väki on tuntenut jäävänsä jepen osalle kunnallisissa palveluissa.

Miksi yläkoulu palasi työlistalle? Kunnanjohtaja Ari Sopasen mukaan sen takaisin saamiseen on kunnassa niin kova paine, että asia on syytä selvittää ulkopuolisten asiantuntijain voimin.

– Yläkoulu vaatii kuitenkin kunnalta ravakkaa rahoituskykyä, Sopanen totesi.

Näin siksi, että jos koulu avataan uudelleen, ensimmäiset puolitoista vuotta kunta joutuu maksamaan kaikki kulut yksin, ennen kuin valtionavustusta alkaa tulla. Vuosikulut ovat vähintään miljoona euroa.

