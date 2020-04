Juha Määttä on Järvi-Kuopion seurakunnan uusi kirkkoherra

Järvi-Kuopion kirkkoherraksi valittiin teologian maisteri ja filosofian tohtori Juha Määttä. Hän siirtyy tehtävään Kallaveden seurakunnan hallintokappalaisen tehtävistä. Hänen lisäkseen ehdolla olivat teologian maisterit Paula Hagman-Puustinen ja Mikko Huhtala, jotka kumpikin työskentelevät Järvi-Kuopion seurakunnassa.

Ensimmäisellä kierroksella jokainen sai viisi ääntä, sillä välillisessä vaalissa oli 15 osallistujaa. Valinta tehtiin välillisesti, ja sen suoritti seurakuntaneuvosto.

Koska kaikki saivat yhtä paljon ääniä, lääninrovasti Jaana Marjanen arpoi kaksi jatkoon päässyttä. Arpaonni suosi Juha Määttää ja Mikko Huhtalaa. Toisella kierroksella Juha Määttä sai kymmenen ääntä ja Mikko Huhtala viisi.

Juha Määttä on vihitty papiksi Mikkelissä vuonna 2009. Kokemusta papin työstä hänellä on noin yhdeksän vuotta. Hän on 51-vuotias ja hän kirjoitti ylioppilaaksi Vuohengin lukiosta Kajaanista. Hän on opiskellut filosofian maisterin tutkinnon Helsingissä ja väitteli tohtoriksi Kuopion yliopistossa. Teologian maisterin tutkinnon hän suoritti Joensuun yliopistossa.