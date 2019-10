Juankosken vuoden yrittäjä on kertakäyttölavoja valmistava Sivakkalava Oy

Juankosken vuoden yrittäjä on Sivakkalava Oy, jonka omistaa 100-prosenttisesti Pekka Parviainen. Yritys valmistaa, myy ja jakelee uusia kerta-, erikois- ja standardikuormalavoja. Sivakkalava valmistaa myös puu- ja vaneripakkauslaatikoita. Tuotteet valmistetaan asiakkaan tarvitsemien mittojen mukaan mittatilaustyönä.

Sivakkalava Oy aloitti toimintansa vuonna 1993 Kaavin Sivakkavaarassa. Silloin omistajia oli kolme, mutta vuonna 1999 Pekka Parviainen osti kahden muun osuudet ja omistaa yrityksen nyt yksinään. Yritys muutti Juankosken teollisuusalueelle vuonna 2002.

– Toiminta alkoi kun Luikonlahden talkkitehdas ja Stromsdal tarvitsivat lavoja ja silloin niitä tekemässä oli 3-4 työntekijää. Nykyisin työntekijöitä on kahdeksan. Prosessissa tehokkuutta on lisätty automaation avulla. Tuotteet tehdään kotimaahan, mutta ne lähtevät vientiin asiakkaiden tuotteiden alla, yrittäjä selvittää.

Pekka Parviainen toteaa, että alalla on paljon toimijoita ja muut toimijat ovat huomattavasti omaa yritystä isompia. Fuusioita on tapahtunut koko ajan.

– Yrityksen liikevaihto on kahden miljoonan kieppeissä ja asiakkaita on muutama kymmenen. Palvelu ja notkeus ovat yrityksen valtteja. Koko ajan pitää hankkia uusia asiakkaita. Talouden taantuma painaa päälle ja siihen pitää valmistautua.

– Kyllä yrittäjän elämä on aika raskasta, sillä pitää osata ja tietää paljon eri asioita. Täytyy hallita prosessi ja koneet, markkinat ja talous. Yrittäjän kannalta henkilökunta on ensiarvoisen tärkeää. Hyvä henkilökunta mahdollistaa yritystoiminnan pyörimisen.

Pekka Parviainen on huolissaan siitä, että puualan koulutettuja ei ole.

– Hyvä työntekijä on sellainen, joka hallitsee automaation ja tarvitaan käsityötaitoja ja myös fyysistä voimaa. Minulla on hyvä porukka tekemässä.

Lavantekolinja pyörii kahdessa vuorossa. Raaka-aine eli kuusta ja mäntyä tulee sahoilta Itä-Suomesta, Kainuusta ja Venäjältä. Yritys tekee myös laatikoita, joissa käytetään puuta ja vaneria. Laatikoita valmistetaan entisessä Nivala Timberin hallissa.

