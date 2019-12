Juankoskella löytynyt hukkuneena tunnistamaton nainen

Juankoskelta on löytynyt hukkuneena nainen, joka on arviolta yli 60-vuotias. Ilmoittaja oli nähnyt maanantaina ihmisen näköisen hahmon kelluvan vedessä Pyykkiniemen kohdalla. Pelastuslaitos löysi uhrin ja nosti hänet elottomana vedestä. Alustavan arvion mukaan hän on ollut kuolleena useita päiviä.

Löytöpaikka on museon ja tehdasalueen alapuolella virtaavassa paikassa, jossa ei ole veden peittona jäätä. Poliisi pitää mahdollisena, että ruumis on voinut ajautua Niskakosken tai Koivukosken suunnalta.

Poliisin tämän hetken arvion mukaan ei ole mitään, minkä vuoksi pitäisi epäillä rikosta, mutta sitä ei ole pois suljettu.

Uhrin henkilöllisyys ei ole selvillä, koska hänen mukanaan ei ollut mitään, mistä hänet olisi voitu tunnistaa. Poliisi pyytää ilmoittamaan pikaisesti hätäkeskukseen puhelinnumeroon 112, jos joku on lähistöllä kateissa tai johon ei ole saatu yhteyttä.