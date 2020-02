Juankoskelaiset Kalle ja Pinja tähdittävät Temptation Island Suomea

Suursuosion saavuttaneessa Temptation Island Suomi -televisiosarjassa nähdään tänä keväänä myös juankoskelainen pari, kun mukana on Ruukin Kievarin yrittäjä Kalle Hämäläinen, 31, avopuolisonsa Pinja Hätisen, 20, kanssa.

Ohjelman pressitilaisuudessa nähdyssä esittelyvideossa pari kertoo tavanneensa Pinjan 18-vuotissyntymäpäivillä Kuopion yöelämässä.

– Siellä sit näin tämmösen blondin miehen, joka tuijotti minua ohi kulkiessaan, ja katoin vaan että tuolla on muuten mun mies, kuvailee Pinja esittelyvideolla.

Kalle komppaa vieressä, että kyseessä oli rakkautta ensisilmäyksellä – tai ainakin ihastumista.

Pariskunta kertoo, että heidän suhteensa on vakaalla pohjalla.

He toteavat tekevänsä lähes kaiken yhdessä – pari työskentelee yhdessä Ruukin Kievarissa sekä Kallen toisessa yrityksessä Harjamäen Puutarhalla.

– Kaikista haastavinta on ehkä se, että me ollaan koko ajan yhdessä. Niin että toisen naama rupee vaan ärsyttämään aina silloin tällöin, toteaa Pinja esittelyvideolla.

– Minulla on ehkä pelkona, että jos Pinja löytää vaikka nuoremman, komeamman ja mukavamman, Kalle pohtii.

Hän tiivistää, että jos suhde kestää tämän koettelemuksen, se kestää sitten koko loppuelämän.

Ohjelmassa neljä pariskuntaa matkustaa kolmeksi viikoksi etelän lämpöön Thaimaahan. Siellä he eivät vietä aikaa yhdessä, vaan saavat seurakseen sinkkumiehiä ja -naisia, jotka kilpailevat varattujen huomiosta.

Tämä tulee olemaan sarjan seitsemäs tuotantokausi, ja ensimmäinen jakso nähdään Nelosella 18. maaliskuuta.