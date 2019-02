Joka paikan toimija

Eilinen keskiviikko kuvastaa hyvin Timo Tirkkosen, 55, entistäkin monipuolisempaa työnkuvaa Tuusniemen kunnassa. Hän oli lähdössä yhdeksitoista jätevesilaitokselle muutamaksi tunniksi, ja kello 15 hänen oli määrä olla avaamassa nuorisolle Päätaloa. Tiistaina hän käytti eläkeläisryhmää uimassa Outokummussa.

Tirkkonen on varsinaisesti kunnan teknisen toimen kunnallistekninen työntekijä, mutta tiistaista alkaen hän on väliaikaisesti myös vapaa-aikasihteerin ja nuoriso-ohjaajan tehtävissä. Kaiken lisäksi hänellä on vielä oma yritys Koillis-Savon Kiinteistöpalvelu, ja hän on ahkerasti mukana myös esimerkiksi Koillis-Tuusniemen Kyläyhdistyksen talkootoiminnassa.

– Ehdottomasti tykkään siitä, että on monipuolisesti hommia. Se on ollut minulle oikeastaan aina motivoija.

Tirkkonen muistuttaa, että Tuusniemen kuntastrategiassa yksi tärkeimmistä tavoitteista on eri hallintokuntien tiivis ja vuorovaikutteinen yhteistyö.

– Tavoitteena on yksittäisen toimialan edun sijaan koko kunnan etu. Tämä on todella sitä, mitä kuntastrategia edellyttää.

Uusi tehtäväjärjestely tuli tarpeen, kun vapaa-aikasihteerin edellinen sijainen irtisanoutui tammikuussa. Sijaisuuden oli tarkoitus jatkua toukokuun loppuun, jolloin vakituisen vapaa-aikasihteerin virkavapaus päättyy. Tirkkonen jatkaa osa-aikaisena vapaa-aikasihteerinä korkeintaan elokuun loppuun.

Lue koko henkilöjuttu eilisen Koillis-Savosta!