Isosisarusten jalanjäljissä koulutielle

Kaavilainen Eelis Hakkarainen, syksyn uusi ekaluokkalainen, suhtautuu alkavaan ensimmäiseen kouluvuoteensa melko huolettomasti. Pientä asiaan kuuluvaa jännitystä on tietenkin ilmassa, mutta viisilapsisen perheen nuorimmainen on on päässyt näkemään ja kuulemaan koulumaailmasta jo paljon sisarustensa kautta.

Mika Hakkaraisen ja Sanna Hautamäen perheessä on tänä syksynä Eeliksen lisäksi kaksi muutakin ekaluokkalaista – joskin ikää heillä on hieman enemmän. Vanhin lapsista aloittaa Joensuussa ammattikorkeakoulun, ja toinen suuntaa Kuopioon lukioon. Jälkikasvu on levittäytynyt tehokkaasti eri asteille ja alueille, yksi lapsista nimittäin jatkaa Tuusniemen yläkoulussa ja toinen jatkaa Kaavilla kirkonkylän koulun kolmosluokalle.

Koulujen alkamiseen on luonnollisesti valmistauduttu käymällä koulutarvikeostoksilla.

– Perjantaina kävimme porukalla kaupoilla, mutta naisporukan kanssa Eelistä alkoi lopulta kyllästyttämään, äiti Sanna nauraa.

Matkalta löytyy kuitenkin kaikki tarpeellinen. Eli mitä kaikkea?

– Ainakin kynä, kumi ja terotin, Eelis sanoo.

