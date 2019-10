Innokkaat soittajat taas konservatorion opissa

Soiton opettelussa edetään askel kerrallaan. Nyt seitsenvuotiaat viulunsoiton opiskelija Aino Hartikainen Losomäestä ja huilunsoittoa opiskeleva Minttu Jääskö Juankoskelta muodostavat kamariduon ja kohta siitä tulee trio, kun pianoa soittava Emilia Hyvärinen saadaan mukaan.

Ainolla ja Mintulla sekä heitä maanantaina opettaneella Kuopion konservatorion Juankosken-toimipisteen johtajalla, huilunsoiton opettaja Tiina Pirisellä oli hauskaa, kun Minttu kertasi syntymäpäivänsä viettoa viikonloppuna.

– Viulu on sikäli mukava soitin, että se kasvaa soittajan mukana. Se mahdollistaa vähän nuorempana aloittamisen. Huiluissa on pikkuisen rajoittuneempaa, mutta onneksi on ratkaisuja, Pirinen sanoi.

Toimipisteessä on aloittanut tänä syksynä kaksi uutta opettajaa: Sinikka Taalikainen pasuunassa ja Mikko Rautiainen, joka opettaa rumpuja, sähkökitaraa ja bändejä.

Muut opettajat ovat Ainon varsinainen opettaja Mari Koivusalo (viulu ja alttoviulu), Heidi Miettunen (sello), Marketta Kivimäki (klarinetti ja nokkahuilu), Markku Laakso (kitara), Juhana Huhtinen (piano ja säestys), Arja Linnea Ahonen (piano), Kirsi Meriranta (musiikkitaitoaineet ja laulu), Mari Toivanen (tanssi) ja Anna Janka-Murros (musiikkileikkikoulu).

Uutena kivana juttuna Pirinen mainitsee 3–4-vuotiaiden tanssimuskarin, jota järjestetään Juankosken päiväkodissa päiväkotipäivän aikana.

Muita opetuspaikkoja ovat Juankosken virastotalo, Juantehtaan koulu ja Soittokunnan talo, jossa kokoontuu 0–2-vuotiaiden muskari. Soitinkarusellissä käy puolestaan seitsemän 6–8-vuotiasta lasta pienryhmissä tutustumassa viiteen eri soittimeen, Pirinen mainitsee.

Seuraava hakuaika musiikin ja tanssin perusopetukseen on maalis-huhtikuussa. Varhaisiän opintoihin haetaan alkusyksystä.