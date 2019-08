Ilves raateli useita lampaita Kortteisessa

Urho Kainulainen kohtasi maanantaina karun näyn viedessään kauroja lampailleen Kortteisen Akansaareen.

– Huomasin yhden lampaista makaamassa verisenä ja ymmärsin, että paikalla on käynyt peto.

Kyseinen lammas oli kuollut, ja pian löytyi myös toinen hengetön uuhi. Kainulainen löysi saaresta etsinnän jälkeen kolme loukkaantunutta lammasta lisää, kaikki henkitoreissaan.

– Soitin eläinlääkärille, joka ohjasi edelleen ottamaan yhteyttä riistapuolen ihmisiin, Kainulainen kertaa.

Kainulainen kutsui paikalle petoyhdyshenkilö Kalevi Koposen, joka lopetti kolme pahoin loukkaantunutta lammasta.

– Surkean näköistä jälkeä se oli, kurkut olivat auki eli lampaat oli pakko lopettaa, Koponen kertaa.

– Maanantaina näin vielä yhden haavakon häipyvän muun lauman mukana metsään, Kainulainen jatkaa.

Tiistaina Kainulainen löysi loukkaantuneen lampaan, joka jouduttiin myös lopettamaan.

Kaikkien kuuden lampaan kaulassa olevat puremahaavat ja paikalta löytyneet tassunjäljet viittasivat ilveksen hyökkäykseen.

– Karhu olisi repinyt mahan auki, ja ahma tappaa eri tavalla. Kyllä se on epäilyksettä ollut ilves, Koponen toteaa.

Koponen kertoo, että lähiseudulta on aikaisemmin tullut ilmoitus ilveksen ja kahden pennun liikkeistä.

– Näyttää siis vahvasti siltä, että paikalla on ollut ilvesemo, joka on opettanut pentujaan saalistamaan.

Jälkien perusteella hyökkäys on sattunut sunnuntain ja maanantain välisenä yönä. Tiistaina paikalla käynyt maaseutuelinkeinoviranomainen vahvisti, että kyseessä on ilvesvahinko.

