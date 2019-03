Ilmatilan loukkaus vai karannut ilmapallo? – venäjänkielisten lentolehtisten mysteeri

24. tammikuuta Koillis-Savossa kirjoitettiin mystisistä venäjänkielisistä lentolehtisistä, joita oli tiputettu 1950-luvun lopulla Säyneiseen Losomäki-Aittomäki-Rahola -alueelle. Tapauksesta ilmoittanut lukija epäili että lentolehtiset oli pudotettu lentokoneesta, josta ei kuitenkaan ollut yksityiskohtaisempia näköhavaintoja.

Lukijamme oli ollut viemässä lentolehtisiä inkerinsuomalaiselle kääntäjälle, jonka mukaan lehtisissä houkuteltiin ammattitaitoisia ihmisiä Neuvostoliittoon. Paljon jäi kuitenkin arvoitukseksi: mistä lehtiset tulivat ja puhuiko kääntäjä totta? Pyysimme lukijoitamme apuun ja kysyimme, onko kenelläkään tietoa tai muistikuvia salaperäisistä lehtisistä.

Toimitukseen otti yhteyttä nuoruudessaan Viitaniemessä asunut lukija, jossa juttu oli herättänyt muistoja 1950-luvulta.

– Tarkempaa vuotta en muista, mutta lehtisiä ilmaantui myös Viitaniemen ja Venäänahon alueille. Kotonani oli ainakin pari lappusta, muistini mukaan likaisen harmaita ja venäjänkielisiä.

Lukija oli arvellut ja epäilee yhä, että lehtiset eivät olleet tarkoitettu pudotettavaksi Suomen alueelle, vaan luultavammin silloiseen Neuvostoliittoon.

– Kylmän sodan aikaan idän ja lännen välinen propagandasota oli kiivasta. Kun ei ollut somea, tällaiset alkeellisetkin keinot olivat käytössä radiolähetysten lisäksi, lukija pohtii.

– En kuullut kenenkään havainneen lentokonetta tai ilmapalloa, josta lappuset olisi pudotettu. Ehkä pudottaja erehtyi alueesta tai voimakas ilmavirtaus levitti itärajan yli Suomen puolelle.

Suomen itsenäisyyden ajan poliittisen historian tutkija Juha Pohjonen toteaa, että lukijan päätelmissä on todennäköisesti vinha perä.

– Uskon itsekin, että lehtiset ovat ajautuneet väärälle alueelle, ja että Neuvostoliiton sijaan ne on luultavasti lähetetty Suomesta. Täällä toimi vielä sodan jälkeen venäläisten emigranttiryhmien, kuten Kansallisen työn liiton (NTS), jämiä. Nämä ryhmät haaveksivat neuvostojärjestelmän kaatamisesta, joten lehtiset ovat saattaneet olla heidän lähettämäänsä neuvostovastaista propagandaa. Lappusten on ollut tarkoitus ajautua rajan itäpuolelle, eli viestit ovat olleet luonnollisesti po-russki.

Pohjonen korostaa, että lehtisten lähettäminen ei ole ollut valtiojohtoista tai ylipäätään laillista. Lehtisten päätyminen Säyneisen suunnille on ollut luultavammin puhdas vahinko.

– Todennäköisesti lehtiset on lähetetty ilmapallolla Suomesta, ja ne ovat tulleet pingispallona takaisin. Tuulet ovat arvaamattomia ja niin lehtisiä on voinut löytyä kaukaakin sisämaasta.

