Henkinen, mutta ei hengellinen – ”Kun koen asioita, ne muuttuvat minulle todeksi.”

Kaavilaisen Gerald Herzogin, 39, olohuoneen kirjahyllyissä on pitkät rivit henkisyyteen liittyviä kirjoja.

– Koko elämäni olen ollut henkisellä polulla. Hyvin on mennyt, olen muuttunut mies. Henkisyys on opettanut minulle, että vain minä voin loukata itseäni. Jos sinä kutsut minua ihan miksi vain, se menee toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos, eikä siitä nouse tunteita, Herzog pohtii.

Hengellisyys on ihan eri asia, hän huomauttaa.

– Hengellisyydestä en osaa sanoa oikein muuta kuin, että nuorena, kun uskoin varsinaisesti hahmoon nimeltä Jumala, se kuitenkin erotti minut jostakin. Rupesin miettimään, mikä se Jumala on, jos se on kaikkialla. Minulla ei ehkä ole kokemusta hengellisyydestä varsinaisesti.

Herzog korostaa, ettei hän halua loukata uskovia ihmisiä, mutta hänen mielestään uskominen ei tarkoita sitä, että on jossakin asiassa oikeassa. Uskomisen ja tietämisen lisäksi hän pohtii sitä, miten asioita voi ymmärtää ja kokea.

– Tietoa tulee aina jostain muualta, ei se tieto synny minun päässäni. Riippuu siitä, kuinka paljon tietolähteeseen luottaa. Kun tulee ymmärrys, siinä on jo paljon tietoa yhdistetty. Jos ymmärrän asioita, jotka pohjautuvat väärään tietoon, sittenhän ymmärryksenikin on väärin. Kun koen asioita, ne muuttuvat minulle todeksi.

Hän mainitsee esimerkkinä, että toisen näkökulman kivusta ymmärtää vasta sitten, kun tuntee itse kipua.

– Siksi en tahdo uskoa mihinkään.

