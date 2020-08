Heimosen Puutarhan historian suurin laajennus

Riistaveden Ryönällä pääpaikkaansa pitävä Heimosen Puutarha kasvattaa syksyn aikana kasvihuonealaansa 10 000 neliöllä. 1,5 miljoonaa euroa maksava hanke on yrityksen historian mittavin. Sen myötä kasvihuoneala nousee kolmeen hehtaariin ja yrityksestä tulee yksi Suomen suurimmista ryhmäkasvien (kesäkukkien) tuottajista.

– Puutarha-ala kulkee hyvin samaa tahtia kuin maatalous, alalta poistuu joka vuosi pienempiä tarhoja. Puutarhaharrastus sen sijaan kasvaa. Laajentamalla takaamme omalta osaltamme kotimaisen tuotannon jatkuvuuden, toteaa yrityksen toimitusjohtaja Sami Heimonen.

Laajentamisen mahdollisti neljä vuotta sitten hankittu Fin Forelian taimitarha maineen ja kiinteistöineen Tuusniemen Tuusjärveltä. Kasvihuoneiden lisäksi 16 hehtaarin tontilla on iso pakkaamo ja vedenottamo. Ryönällä kasvihuonerakentamiseen käytettävä ala alkaa olla vähissä.

Uuden, hehtaarin kokoisen kasvihuoneen perustusten tekeminen alkoi tämän viikon maanantaina. Elo-syyskuun vaihteessa alkaa itse kasvihuoneen pystyttäminen.

Tähän saakka Heimoset ovat rakentaneet kasvihuoneensa itse. Uusi huone tulee kuitenkin avaimet käteen -periaatteella. Eikä ihme, sillä kyseessä on niin sanottu blokkihuone, jossa koko kasvihuone on yhdellä väliseinällä jaettavaa yhtä tilaa.

Huoneen kattorakennelma on karkaistua lasia, seinät polykarbonaattilevyä, väliseinä lasia ja ”välikattona” toimii lämpöverho.

– Näitä blokkihuoneita on paljon Keski-Euroopassa. Meillä niitä on vierastettu lumikuorman vuoksi. Tässä meidän huoneessa lumi sulatetaan lämmitysputkistolla ja juoksutetaan pois katolta, selvittää Markus Heimonen, joka on päävastuussa Tuusjärven tuotannosta.

