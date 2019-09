Hannu Kekäläisen kehittämä nostolaite antaa liikuntavammaiselle itsenäisyyttä

Muuruveteläinen Hannu Kekäläinen on pitkän linjan yrittäjä. Hän on tuonut matkailuautoja Suomeen, mutta nyt siitä huolehtii nuorempi polvi, joten Kekäläisellä on ollut aikaa miettiä muita asioita.

– Kuulin kertomuksia ja näin, että pyörätuolissa olevat eivät pääse esimerkiksi matkailuautoon. Lähdin miettimään asioita ja kiertelin Euroopassa apuvälinemessuja. Idean kehittely sai uutta voimaa, kun sukukokouksessa tapasin diplomi-insinööri Ari-Pauli Kekäläisen. Hän tuli mukaan suunnittelemaan tarvittavia teknisiä ratkaisuja.

Maailmalla on olemassa sairaalalaitteita ja nostorobotteja, joita yhdistelemällä ja tekniikkaa kehittämällä tuotetta on synnytetty. Toivalan Metalli on tehnyt siihen tarvittavia komponentteja.

– Maakunnassa on tietotaitoa ja tavoite on, että tuotantoon tulee mahdollisimman paljon omassa maakunnassa tehty tuote.

Hannu Kekäläinen toteaa, että ihmiset haluavat toimia mahdollisimman itsenäisesti ja tämä tuote mahdollistaa sen, että arjen tilanteista voi selvitä jopa ilman avustajaa.

– Ja vaikka tarvittaisiin avustajaakin, niin voimaa ei tarvita. Sähkökäyttöistä laitetta voi ohjailla itse tai avustajan avulla. Sillä voi nostaa henkilön vaikka laiturilta veneeseen, vesijettiin, kanoottiin tai vaikka mönkijän kyytiin. Ilman apua nämä ovat todella hankalia asioita ja yleensä liikuntarajoitteinen ei pääse tällaisiin harrastuksiin mukaan.

Myös nouseminen matkailuautoon ja liikkuminen sisällä on mahdollista WelhoLiftin avulla.

– Mennään paikkoihin, jotka muuten olisivat mahdottomia. Samalla nostoyksiköllä pystytään toimimaan eri paikoissa. Kodissa voi olla useita nosto- eli kiinnityspisteitä, joista selvitään yhdellä laitteella. Tällä on merkitystä myös yhteiskunnallisesti eli jos käytetään yhteisiä varoja.

Ratkaisun kehittäjät ovat iloisia siitä, että WelhoLiftin avulla ihmiset voivat toteuttaa osan unelmistaan.

– Tuote antaa toivoa pyörätuolissa oleville. Tällä voidaan saada elämäniloa ja inhimilliset asiat korostuvat. Perhe voi edelleen harrastaa yhdessä retkeilyä, vaikka joku liikkuisikin pyörätuolilla. Nostolaitetta voidaan käyttää myös apulaitteena vaikkapa omaishoidossa. Laite voi olla myös apuna siinä, että vaikkapa vanhukset pärjäävät kotona pidempään.

Hannu Kekäläinen toivoo, että ihmiset ottaisivat yhteyttä ja kertoisivat millaisissa tilanteissa apulaitetta tarvittaisiin.

