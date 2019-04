Hallinto-oikeus kumosi Kaavin Kysteri-eron – Kuntalaisia olisi pitänyt kuulla enemmän

Kaavin kunnan olisi pitänyt ilmoittaa selvästi kutsussaan keskustelutilaisuuteen, että vuoden 2017 lopulla järjestetyssä tilaisuudessa oli tarkoitus käsitellä sosiaali- ja terveyspalveluiden mahdollista kilpailuttamista ja siten tosiasiallisesti myös eroamista Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon liikelaitos Kysteristä.

Sen sijaan kutsussa ilmoitettiin tilaisuuden aiheeksi yleisluonteisesti talousarvioon 2018 sisällytettävä toiminta. Itä-Suomen hallinto-oikeuden mukaan kuntalaisilla ei siten ollut kutsun perusteella tiedossaan riittävällä tavalla se, että keskustelutilaisuudessa on ollut mahdollista saada tietoja ja keskustella kunnan suunnitelmista erota Kysteristä ja hankkia palveluita sen sijaan yksityisiltä palveluntuottajilta.

Hallinto-oikeus toteaa, että kunnanvaltuuston päätös 14.11.2017 on siten syntynyt vaikuttamismahdollisuuksien varaamisen laiminlyömisen johdosta virheellisessä järjestyksessä. Hallinto-oikeuden mukaan valtuuston päätös on kumottava. Kunnalla on mahdollisuus hakea ratkaisuun muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Asia päätyi hallinto-oikeuteen yksityishenkilön tekemän kunnallisvalituksen vuoksi. Kaavin kunnan ero Kysteristä on muutenkin monimutkainen, sillä valtioneuvosto velvoitti viime vuoden elokuussa Kaavin kunnan pysymään Kysterissä sote-uudistuksen valmistelujen yhteydessä. Kunta on valittanut tästä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Lue koko juttu 17.4. Koillis-Savosta!