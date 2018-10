Hakattiinko kunnan liito-oravametsä?

Pohjois-Savon Ely-keskus epäilee, että Tuusniemen kunnan omistamalta Hämälä-tilalta Litmaniemestä on kaadettu avohakkuun yhteydessä liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspuita sisältänyt metsä.

Ely-keskus on jättänyt asiasta tutkintapyynnön poliisille havaittuaan keväällä koko metsäkuvion hävinneen. Rikosilmoitukseen on kirjattu luonnonsuojelurikos.

Kunnanjohtaja Timo Kiviluoma kertoo saaneensa tiedon tutkintapyynnöstä keskiviikkona. Ely-keskus oli pyytänyt kunnalta asiasta vapaamuotoisen selvityksen alkusyksyllä, ja sen oli antanut Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savo, jolle kunta on ulkoistanut metsänhoidon.

– Selvityksen mukaan metsänhoitoyhdistys oli etukäteen kartoittanut puut ja ohjeistanut ulkopuolista urakoitsijaa asiasta. Metsänhoitoyhdistyksen mukaan liito-oravapuut on jätetty alueella pystyyn, eli sillä ja Ely-keskuksella on asiasta erilainen näkemys.

Metsäasiantuntija Risto Toivanen Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savosta kertoo, että hakkuu tehtiin kesällä 2017.

– Aluetta kierrettiin ennen hakkuuta, sen aikana ja sen jälkeen usean henkilön voimin. Tiedossa olleet liito-oravapuut ja suojakaistat niiden ympärille jätettiin. Suojeluohjeita noudatettiin kuten muuallakin.