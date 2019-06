Etelä-Tuusniemen kyläyhdistys pestasi itselleen kyläavustajan

Etelä-Tuusniemen kyläyhdistys kulkee maakunnassa eturintamassa syrjäseudun asukkaiden auttajana: se palkkasi kesäkuun 11. päivästä alkaen vuodeksi kyläavustajan.

Jo muutamassa päivässä on alkanut näyttää siltä, että kojanlahtelaisen Tarja Vehviläisen työpäivät täyttyvät: Etelä-Tuusniemen kyläyhdistyksen puheenjohtaja Terttu Kolari ja Pohjois-Savon Kylät ry:n puheenjohtaja Auvo Hirvonen tietävät monia avun tarvitsijoita.

– Kysymme asukkailta, saako heidän yhteystietonsa antaa Tarjalle. Hänen alueeseensa kuuluvat Laukansalo, Levälahti, Ranta-Kosula ja Kosula, mutta myöhemmin aluetta voidaan ehkä laajentaa Kojanlahti-Ruskilaan, kertoo Kolari.

Kyläavustajan työaika on 26 tuntia viikossa, ja häneen voi ottaa suoraan yhteyttä. Vehviläinen kiertää asukkaiden luona maanantaista torstaihin, perjantaisin ja viikonloppuisin hänet tavoittaa puhelimitse.

– Alueen asukkaille kyläavustajan työpanos maksaa kuusi euroa tunnilta sekä kilometrikorvauksen. Kesäasukkaille hinta on korkeampi. Tavoitteena on, että kyläyhdistys saa omansa pois ja pienen korvauksen, kertoo Hirvonen.

Kyläavustajan työ tuntui Vehviläisestä kiinnostavalta heti, kun hän kuuli mahdollisuudesta kunnan sosiaalityöntekijältä Anne Karviselta.

– Olen opiskellut hevosmatkailuun painottuvaksi luontoyrittäjäksi ja lähihoitajaksi. Oltuani kahden pienen lapsen kanssa vuosia kotona halusin työn, jossa on säännöllinen työaika. Tuntui heti hyvältä, että saan tehdä ihmisten kanssa töitä, hoitoalalla ei ehdi paneutua ihmisiin. Haluan auttaa ja kuunnella, kuvaa Vehviläinen.

– Prosessi kyläavustajan saamiseksi lähti liikkeelle viime kesänä palaverissa sosiaalijohtajan kanssa. Sopivan henkilön etsiminen oli vaikein asia, mutta keväällä kuulimme Tarjan löytyneen, kertoo Hirvonen.

Hän ja Kolari ilahtuivat suuresti TE-toimiston avuliaisuudesta: parin vuoden takaisesta nihkeydestä ei ollut tietoakaan, ja TE-toimistosta ilmoitettiin palkkatukipäätöksestä puhelimitse vain yhdeksän päivää sen jälkeen, kun kyläyhdistys oli lähettänyt sinne sähköisen hakemuksen.

Lue koko juttu 27.6. Koillis-Savosta!