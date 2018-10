Esperi Care osti Elinakodin

Hoiva- ja terveyspalvelualan yritys Esperi Care Oy on hankkinut omistukseensa Juankoskella toimivan Elinakoti Oy:n koko osakekannan. Vuonna 1996 perustetussa hoitokodissa on 26 asukaspaikkaa mielenterveyskuntoutujille.

Elinakodin liikevaihto on noin miljoona euroa, ja vanhoina työntekijöinä Esperille siirtyy 15 yhtiön työntekijää. Erja Kuronen, Anne Viljanen sekä Juha Okulov omistivat yhtiön aiemmin tasaosuuksin.

”Maailma muuttuu ja meidän on pysyttävä sen mukana. Pitkä työ on tehty ja nyt on hyvä hetki siirtää työ eteenpäin vastuunkantaville hartioille”, kuvailee Anne Viljanen, joka jatkaa yhtiön palveluksessa yksikönpäällikkönä.

”Olemme erittäin tyytyväisiä, että myyjät valitsivat meidät elämäntyönsä jatkajaksi. Elinakodin toiminta-ajatuksena oleva yhteisöllisyys ja asiakkaan kokonaisvaltainen tukeminen ovat yhteneväisiä Esperin toimintatapojen kanssa ja tämän kaupan myötä vahvistamme laadukasta palvelutarjontaamme Pohjois-Savon alueella”, tiivistää Esperin aluejohtaja Pia Panhelainen.