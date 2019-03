Esitys yt-neuvotteluista – turvautuuko Kaavi uudestaan viime vuoden keinoon?

Kaavin kunnanjohtaja Ari Sopanen esittää maanantaina 1. huhtikuuta kokoontuvalle kunnanhallitukselle, että se päättäisi käynnistää yhteistoimintaneuvottelut työvoiman käytön vähentämiseksi kunnassa.

Talouden tasapainottamiseksi tavoitteena on viiden henkilötyövuoden vähentäminen tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Lisäksi pyrkimyksenä on lomauttaa kunnan koko henkilöstö yhdeksi viikoksi.

Kunnan taloutta painaa moni asia: Viime vuoden lähes 0,28 miljoonan euron alijäämä mukaan lukien taseessa on kattamatonta alijäämää noin 0,49 miljoonaa euroa. Tältä ja ensi vuodelta kunta odottaa alijäämää yhteensä 1,68 miljoonaa euroa.

Viime vuonna yt-neuvottelut eivät tuoneet odotettuja säästöjä, ja henkilöstömenot olivat talousarviota suuremmat. Sote-kustannukset kasvavat jatkuvasti, ja kiinteistöillä on pitkät poistoajat.

Kunnan on pystyttävä leikkaamaan kuluja vähintään 0,5 miljoonalla eurolla tästä vuodesta alkaen.