Entisten ja nykyisten muuruvetisten nuorten kesäpäivä vietettiin nostalgisissa tunnelmissa

Riitta Heikkisen heittämästä ideasta alkunsa saanut entisten ja nykyisten muuruvetisten nuorten kesäpäivä veti Kylätalon salin täyteen osallistujia.

Ensimmäiset muistelut virisivät jo ennen tilaisuuden alkua, kun salissa pyöri PowerPoint -esitys Muuruvedestä eri vuosikymmenillä. Ahkerassa käytössä olivat myös Jyskeen valokuva-albumit ja leikekirjat.

Kyläyhdistyksen järjestämän tapaamisen ohjattuun muistelutuokioon osallistujia johdattelivat Jaakko Korhonen ja Ilpo Lukkarinen. Tekniikkavastaavana toimi Markus Rönkkö.

Jo Kylätalon sali nosti muistoja monen mieleen, onhan se ennen vuoden 1971 kuntaliitosta toiminut koulun liikuntasalina.

– Jos nyt pidettäisiin samanlaisia jumppatunteja kuin silloin, opettaja saisi varmasti potkut, muisteli Raimo Hartikainen kovaa komentoa pitänyttä liikunnanopettajaa.

Monissa puheenvuoroissa muisteltiin lämmöllä lapsuuden kesiä ilman kännyköitä ja videopelejä. Linnunpesillä kiipeilyt, uintireissut, oma tekoinen hyppyrimäki Mantun takana ja muun muassa sillan kaaren välistä kulkeminen kuuluivat normaaliin elämänmenoon.

– Ihme, että ollaan vielä elossa, tuumasi Raimo Hartikainen ja monet näyttivät olevan samaa mieltä.

Koska ajalla on tapana kullata muistot, nousivat kouluajat esille monissa muisteluissa. Urheilukilpailut, opettajat ja oppilaiden tekemät pienet kolttosetkin. Yksi eniten muistelluista opettajista on lähes legendaksi noussut Vipu eli Rauli Koskinen.

– Kuntaliitoksen aikaan Vipu sanoi meille Nilsiään kouluun suuntaaville, että ette tule onnistumaan, sillä Nilsiässä opetetaan matikkaa toisenlaisen opetussuunnitelman mukaan, muisteli Anna Pitkänen, joka piti kuntaliitosta oppilaiden voittona.

Useammalla Muuruvedeltä maailmalle lähteneellä kuului lähdön hetkellä olleen mielessä ajatus – Jess nyt pääsen täältä pois. Lähes yhtä monessa puheenvuorossa tuli nyt esille se, miten on hienoa palata Muuruvedelle takaisin. Vaikka edes käymäseltään.

