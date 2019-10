”Ennen kaikki oli paremmin.” Vai oliko sittenkään? – 100-vuotias tuusniemeläinen Onni Ryynänen vastaa

Hokema ”ennen kaikki oli paremmin” lienee jokaiselle tuttu. Niin myös vastikään 100 vuotta täyttäneelle Tuusniemen iäkkäimmälle miehelle, Onni Ryynäselle. Koillis-Savo tiedusteli Onnilta mitkä asiat ovat hänen mielestään menneet viimeisen vuosisadan aikana oikeaan suuntaan, ja missä on tultu takapakkia.

Lapsuus: Onni Ryynänen syntyi lokakuussa 1919 Polvijärvellä. Koti oli metsän keskellä ja lapset olivat mukana päivittäisissä töissä.

– Töitä tehtiin, mutta se oli hyvä asia. Sen ajan lapsista tuli osaajia, eikä henkistä väsymystä ollut samalla lailla kuin nykylapsilla.

Koululaitos on ottanut valtavan harppauksen viime vuosisadan aikana.

– Suomi eli vieraan vallan alla satoja vuosia, ja itsemme kehittäminen ja sivistäminen oli alkuasteella. Synnyin sisällissodan raunioille, ja ikäluokkamme jäi huonolle koulutukselle, mistä olen myöhemmässä elämässäni kärsinyt. Kävin neliluokkaisen kansakoulun, oppikoulu olisi ollut Joensuussa asti. Silloin elettiin erilaista aikaa ja siihen oli tyydyttävä.

Avioliitto: Onni ja hänen vaimonsa, 92-vuotias Vieno, astuivat avioliittoon juhannuksena 1947, ja siitä asti polku on ollut yhteinen.

Nykyään noin 40 prosenttia avioliitoista päättyy eroon, mikä ihmetyttää Onnia ja Vienoa.

– Meillä on ollut kaikki hyvin, eikä syytä laittaa kantapäitä vastakkain ja erota. Tuntuu, että nykyään ei kestetä pieniäkään vastoinkäymisiä. Vaikuttaa siltä, että myös lasten tekemistä pidetään nykyaikana riesana. Meille lapsia syntyi neljä, ja nyt meitä on neljässä polvessa, kertoo Vieno.

Turvallisuus: Sota-aikoina pelko oman hengen, kodin ja omaisten puolesta oli suuri. Onni Ryynänen palveli rintamalla neljä vuotta, yhdeksän kuukautta ja yhden päivän.

– Suomen kansa ei ole koskaan itkenyt ja rukoillut niin paljoa, kuin talvisodan syttyessä.

Kylmän sodan vuosia varjosti pelon ilmapiiri ja jatkuva varuillaan olo. Sananvapaus kärsi ja entisestä vihollisesta ei uskallettu puhua kriittisesti.

Näitä vuosia muistellessaan Onni kokee, että nykypäivän uhat ovat vähäisiä.

– Meillä ei ole koskaan ollut niin turvallista kuin nyt. Levottomuuksia on ja valveilla pitää pysyä, mutta pelot ovat nyt huomattavasti vähäisempiä.

Elämänrytmi: Onni kokee, että nykyaikana ihminen aiheuttaa itselleen kiirettä, jota ei tosiasiassa ole olemassa.

– Ennen emännän työpäivä saattoi alkaa viideltä ja päättyä kymmenen nurkilla nukkumaan mentäessä. Mies saattoi ahertaa savotassa itsensä näännyksiin. Silti ei puhuttu kiireestä. Väsyttää saattoi, mutta henkistä uupumusta ei ollut.