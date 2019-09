Elemencon saneerausohjelma alkaa – uusi kouvolalainen enemmistöomistaja

Kaavilla moduulirakentamisen tilaelementtejä valmistavan Elemenco Oy:n saneerausmenettely on päättynyt, ja viiden vuoden mittainen saneerausohjelma alkaa tänään 30. elokuuta. Pohjois-Savon käräjäoikeus vahvisti ohjelman viikko sitten keskiviikkona.

– Yhtiön yli kolmen miljoonan euron kokonaisveloista noin 360 000 on vakuusvelkaa, joka maksetaan täysimääräisesti. Jäljelle jäävästä noin 2,6 miljoonan euron saneerausvelasta leikataan 77 prosenttia, kertoo saneerausohjelman laatinut selvittäjä Jarmo Makkonen Asianajotoimisto Krogerus Oy:stä.

Elemenco saa leikatut velkansa anteeksi, jos se kykenee hoitamaan saneerausohjelman loppuun sovittujen ehtojen mukaisesti.

Saneerausohjelmassa Elemencon omistussuhteet muuttuvat, kun mukaan tulee uutena enemmistöomistajana kouvolalainen Elinan Elementit Oy. Elemenco kerää pääomaa toimintansa rahoittamiseen uudelta osakkeenomistajalta.

– Elemencon osakepääomaa vahvistetaan niin, että Elinan Elementit maksavat suunnattuna osakeantina 200 000 euroa, kertoo Elemencon pitkäaikainen toimitusjohtaja Antero Vartiainen.

Alun perin pääurakoitsijana toiminut Elemenco on toiminut viime vuoden syksystä lähtien kouvolalaisen Elementit-E Oy:n aliurakoitsijana. Elemencon uusi osakas Elinan Elementit on Elementit-E:n emoyhtiö.

Elemencon kolmen miehen hallitus muuttuu nelihenkiseksi, kun puheenjohtajan paikalle tulee uutena Elementit-E:n johtaja ja toinen Elinan Elementit Oy:n omistajista, Veli Hyyryläinen.

Aikaisemmin Elemencon hallituksen puheenjohtajana on toiminut toimitusjohtaja Antero Vartiainen. Yhtiön hallituksessa jatkavat myös pitkäaikaiset jäsenet, projektipäällikkö Jani Vartiainen ja vientipäällikkö Valdeko Mikheim.

