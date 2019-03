Ei pelkkää naamiaisleikkiä – Cosplay on Tekla Kokkoselle rakas harrastus

Final Fantasy -pelihahmo, Game of Thrones -sarjan khaleesi tai Tuntemattoman sotilaan Koskela. Cosplay-harrastus on tuonut monia fiktiivisiä hahmoja tosielämään – tai ainakin lähemmäksi sitä.

Cosplay, suomalaisittain pukuilu, tarkoittaa erilaisiksi hahmoiksi pukeutumista ja monesti myös pukujen tekemistä.

Tuusniemeläislähtöinen harrastaja Tekla Kokkonen kuitenkin tietää, että cosplay ei ole pelkkää naamiaisleikkiä.

– Fiktiiviset hahmot voivat olla harrastajille todella tärkeitä, ja pukujen tekemiseen käytetään paljon aikaa ja vaivaa.

Ingmanilla kuvallista ilmausta opiskeleva Tekla on koonnut Tuusniemen kirjastoon näyttelyn Cosplay & tunnesiteet, joka yhdistää hänelle rakkaat harrastukset, cosplayn ja valokuvauksen.

Kuopiossa asuva 22-vuotias Tekla löysi cosplayn jo 13-vuotiaana. Nuorempana harrastusta tuli piiloteltua, mikä osaltaan kannusti Teklaa näyttelyn kokoamiseen.

– Näyttelyn avulla haluan näyttää nuorille, miten pitkälle voi päästä jos uskaltaa rohkeasti tehdä sitä, mistä tykkää.

Ja pitkälle ollaan tosiaan päästy, sillä Tekla suuntaa kesällä Nordic Cosplay Championsip -kilpailuun, jossa pohjoismaat kisailevat itse tehdyillä puvuilla ja niiden ympärille rakennetuilla esityksillä.

Lue lisää 28.3. Koillis-Savosta!