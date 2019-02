Antti Keinäsen mallia kannattaa selvittää

Säyneiseläinen Antti Keinänen kertoi 1. marraskuuta ilmestyneessä Koillis-Savossa, miten Säyneisen koulu voisi säilyä, vaikka ostajaa ei löytyisi. Hän ehdotti, että kaupunki lahjoittaisi koulun jollekulle purkukustannuksia vastaavan rahasumman kera.

Koillis-Savo lähetti Kuopion Tilakeskuksen toimitilajohtajalle Hannu Väänäselle, tilapäällikölle Petri Hartikaiselle, kiinteistökehitysasiantuntija Jouni Tiihoselle sekä viestintä- ja hallintopalvelupäällikkö Seija Hariselle pohdittavaksi Keinäsen idean. Mitä mieltä he ovat siitä?

– Tämä on uusi ajatus. Sen toteuttamisedellytyksiä ei ole selvitelty vielä riittävästi kaupunki- ja Tilakeskus-tasoisesti, jotta voisimme ottaa tarkempaa kantaa, vastaa Tiihonen nelikon puolesta sähköpostitse.

Tilakeskuksella ei ole tietoa, että tämäntapaista mallia olisi toteutettu missään päin Suomea. Jos Kuopio olisi uranuurtaja, toisiko se myönteistä julkisuutta?

– Tilakeskuksen näkökulmasta uudet ja kaikkia osapuolia hyödyttävät ratkaisut ovat kannatettavia. Tämäntyyppisiin aloitteisiin tarvitaan Tilakeskusta laajempi linjaus siitä, miten mallin rahoitus tai muu mahdollinen tukeminen hoidetaan kaupunkitasoisesti.

– Purkuraha on budjetoitu Tilakeskuksella nimenomaan rakennusten purkuun. Purkurahan suuruisesta avustuksesta olisi päätettävä kaupunkitasoisesti erikseen.

Tilakeskuksen mukaan muussa ratkaisussa kuin purkamisessa pitää selvittää mahdolliset riskit ja keinot varautua siihen, ettei rakennus aiheuta jatkossa mitään kuluja kaupungille.

– Lähtökohtaisesti Tilakeskus myy rakennukset markkinahintaan.

