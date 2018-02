Annika käänsi kaikkien tuomareiden tuolit

Voice on Finlandissa mukana torstaina ollut juankoskelaislähtöinen Annika Pehkonen käänsi upealla laulullaan kaikien tuomarien penkit. 25-vuotias Annika valitsi valmentajakseen Redraman.

Nykyisin Heinävedellä asuva musiikin ammattilainen tulkitsi torstain lähetyksessä Dixie Chicksin kappaleen Not Ready To Make Nice.

– Sun äänestä ei kuulunut yhtään, että sua olisi jännittänyt! Ihanaa korvakarkkia, Anna Puu hehkutti.

– Kerroit tuon stoorin niin, että se tuntuu. Se oli nautinnollista kuunneltavaa, Redrama sanoi.

Laululla irtosi jatkopaikka Turkuun.