Anita Reijonen tekee käsillään melkein mitä vain

Harvinainen sairaus runteli kaavilaisen Anita Reijosen, 61, sormet ja pakotti hänet eläkkeelle 23 vuotta sitten, mutta muuten hän ei ole antanut skleroderman haitata elämäänsä.

– En minä valita. En aina edes muista sairautta.

Sallassa syntyneen Reijosen rivitaloasunto on täynnä kaikkea kaunista käsin tehtyä. Kaikki ei ole hänen itsensä tekemää, sillä suvussa on muitakin kädentaitajia. Tyttäristä toinen on kuvaamataidon opettaja ja haaveilee taiteilijaksi jäämisestä.

Reijosen bravuureja ovat esimerkiksi hiiripyyhkeet, kissoiksi maalatut kivet ja kuparifolio- eli tiffanytyöt. Hän on tehnyt paljon myös esimerkiksi betonitöitä, joissa vaikkapa vanha lentopallo voi saada sementtiä sisuksiinsa ja kauniin uuden ulkomuodon.

– Koko ajan jotain on menossa. Nytkin kudon sukkia, ja tiffany on kesken. Ihmiset tilaavat, kun he tietävät, että minä teen kaikkea.

Reijonen on myös innokas lentopalloilija.

– Lääkäri sanoi, että en minä voi pelata näillä käsillä lentopalloa. Voinhan minä!

