4H-toiminnanjohtaja on monen alan maisteri

– Työn kohokohtia ovat olleet päivät, jolloin voi nähdä työnsä tuloksen, esimerkiksi kun nuori perustaa 4H-yrityksen. Ehkä parasta on kuitenkin se, kun kerholaiset tulevat kylällä vastaan ja huikkaavat pitkästä matkasta: terve Raija!

15 vuotta Kaavin 4H-yhdistyksen toiminnanjohtajana toiminut Raija Korhonen jättää työnsä haikeana mutta helpottuneena – työyhteisö on tuonut paljon kohtaamisia ja siitä on tullut lähes elämäntapa. Kulunut kevät on kuitenkin ollut haasteellinen uusia toimitiloja etsiessä ja uutta toiminnanjohtajaa perehdyttäessä.

– Helpottaa, kun ei tarvitse huolehtia ja organisoida. Elämästä tulee mukavan aikataulutonta.

Toiminnanjohtajan nimikirjaimet ovat samat, mutta naama on vaihtunut. Kesäkuun alusta lähtien yhdistyksen puikoissa on nimittäin toiminut Riistavedellä asuva Raili Kuosmanen.

Railin houkutteli 4H-yhdistyksen toiminnanjohtajaksi erityisesti keväällä päättynyt kaksi vuotta kestänyt Yhdessä hyvää -hanke.

– Hanke oli hieno saavutus. Tässä työssä voin myös yhdistää nuoriso- ja vanhustyön, jotka ovat molemmat lähellä sydäntäni.

Raili aloitti toiminnanjohtajan työt jo maaliskuussa osa-aikaisena, joten hän on ehtinyt jo tutustumaan työyhteisöön, kuten alakoululaisiin, nuorisotoimeen sekä kotityöpalvelun väkeen. Raili kuitenkin odottaa innolla yhteistyöverkoston vahvistumista.

– Toiveena on saada nuoria lisää toimintaan mukaan ja auttaa nuoria työllistymään.

Raija Korhonen kuvaa toiminnanjohtajan töitä monipuolisiksi.

– Homma on helppoa kun asiat sujuvat ja rahat riittävät, mutta haasteita myös tulee eteen. Toiminnanjohtajan pitää olla ”monen alan maisteri” kerho-ohjaajasta aina siivousalan yrittäjäksi asti. Tiedottaminen, sometaidot, taloushallinto, työnjohto ja työntekijöiden rekrytointi kuuluvat työhön, muutamia mainitakseni.

Toiminnanjohtajalta kaivattaviin ominaisuuksiin Raija listaa sosiaaliset taidot, pitkäjänteisyyden, yrittäjähenkisyyden, innovatiivisuuden ja delegointitaidot.

– Jos uskaltaa ottaa riskejä hallitusti, voi päästä hyviin tuloksiin. Esimerkiksi Yhdessä hyvää -hankkeen kohdalla pelkäsin, että nuoret eivät innostu asiasta. Pelko oli turha, ja hanke oli menestys.

4H-yhdistyksen tulevaisuus on Raijan mukaan monesta asiasta kiinni.

– Pienenevät lapsimäärät vaikuttavat nuorisotoimintaan, mutta toisaalta ikäihmisten ja kotona asuvien vanhusten määrä lisääntyy. Näin kotiaputarvetta on entistä enemmän. Kevään yllätyksenä on tullut kotisiivoojien rekrytointivaikeudet, erityisesti autoileville työntekijöille olisi yhdistyksessä työtä tarjolla.

Raija kannustaa osallistumaan 4H-toimintaan.

– Niukkenevat julkiset avustukset tuovat lisää haasteita, ja saatavien avustusten määrään vaikuttaa myös edellisen vuoden tulokset. Näin on tärkeää, että yhdistyksen kerhot, kurssit ja leirit toteutuvat. Onneksi on hankerahoitusmahdollisuus: hankkeet voivat olla työläitä, mutta mistään ei tule rahaa ilmaiseksi.

Vanhan paloaseman tiloissa toiminut Kaavin 4H-yhdistys toimii nykyään osoitteessa Joutsenpolku 2.