Asuntokauppoja tehdään yhdenkin näytön jälkeen, kun hinta ja laatu kohtaavat

Marko Lysisen uusioperheeseen kuuluu kuusi lasta. Nyt kun suurin osa lapsista on opiskelujen takia muuttanut pois kotoa, niin kodin tilat ovat liian suuret. Kun ensimmäiset olivat lähdössä niin koti laitettiin myyntiin. Se oli myynnissä useita vuosia.

– Kun kauppoja ei syntynyt, päätin remontoida taloa paremmin nykykäyttöä vastaavaksi. Meillä on liikaa neliöitä lämmitettäväksi, Marko Lysinen toteaa ja katselee hienoa maisemaa kotinsa pihalta.

Asuntokaupassa on tärkeää, että hinta ja laatu kohtaavat.

– Edullisia ja täysin remontoituja taloja on myyty ensimmäisellä näytölläkin, kertoo kiinteistönvälittäjä, LKV, Marja Lankinen Pohjois-Savon OP-Kiinteistökeskuksesta.

Haja-asutusalueella hintojen on oltava edullisemmat kuin Kuopiossa tai Siilinjärvellä. Lankisen mukaan Nilsiän Pajulahden alue on vetävämpi kuin Nilsiän keskustan, koska työmatka Kuopioon on lyhyempi.

Asunto-osakeyhtiön kunto on SKV Kiinteistövälityksen kiinteistövälittäjä, LKV, Jukka Leskisen mukaan tärkein tekijä. Peruskorjaukset tulisi olla talossa tehtynä.

Liikenneyhteydet eivät hänen mukaansa merkitse niin paljoa, jos liikutaan omilla autoilla.

– Muutetaan kauppojen lähelle, kilometrin päähän enintään, jos ollaan autottomia, hän sanoo.

Kiinteistönvälittäjä, LKV, Harri Vinni Pohjois-Savon OP-Kiinteistökeskuksesta muistuttaa, että sijainnin tärkeys riippuu ostajan tarpeesta. Asunto-osakkeessa keittiön ja kylpyhuoneen tulisi olla kunnossa.

