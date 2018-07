1050 kiloa rautaa ylös

Jari Martikainen on rauhallinen mies. Vaikka penkistä ja maasta nousee satoja kiloja rautaa ja voimaa on, niin rauhallisuus säilyy. Kovalla työllä, pitkäaikaisella treenaamisella ovat voimat kehittyneet. Voima on aina kiehtonut ihmisiä ja erityisesti miehiä.

Vuonna 2006 Jari nosti kovimman yhteistuloksensa 1050 kiloa. Siinä jalkakyykky oli 410 kiloa, penkkipunnerrus 260 kiloa ja maastaveto 380 kiloa.

Jari on iloinen, että on pysynyt terveenä ja näin on voinut harjoitella säännöllisesti. Hän pääsee kilpailemaan jo vanhemmissa ikäluokissa, mutta toteaa virnistäen, että on mukava härnätä nuorempia ja kilpailla yleisessä sarjassa.

Jarilla on voimanostossa yleisessä sarjassa 19 SM-mitalia ja EM-kisoista kaksi kultaa, kaksi hopeaa ja pronssi sekä MM-kisoista kulta, hopea ja pronssi.

Lue lisää Jari Martikaisen mietteitä 12.7. Koillis-Savosta.