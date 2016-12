Uusi vuosi tuo muutoksia

Vuoden vaihde on aina sellaista aikaa, jolloin monet lait ja asetukset muuttuvat ja täsmentyvät. Pieniltä tuntuvat muutokset vaikuttavat ainakin heikommassa asemassa oleviin ihmisiin. Muutaman euron muutos on iso asia, jos rahat eivät ole kunnolla riittäneet tähänkään asti.

Usein meteliä asiasta pitävät ne, joille muutokset eivät ole katastrofaalisia. Muutaman kympin toimeentulon tai etuuden vähentyminen ei aiheuta mitään muutosta rahankäyttöön. Sellainen jolla on, yleensä pitää tiukasti kiinni eduistaan. Ihmisen luonto on sellainen.

On helppoa keksiä syitä, miksi juuri minulta ei saa ottaa pois eikä leikata. Kun Suomen nykyinen hallitus alkutaipaleellaan ajoi yhteiskuntasopimusta, se kelpasi niin kauan, kun leikkaukset eivät kohdistu minuun itseeni. Kun siinä ei päästy yhteisymmärrykseen, niin kaikista heikoimmassa asemassa olevat kärsivät. Heidän yhteiskunnallinen äänensä ei kuulu, ja jos kuuluukin, ei kiinnosta.

Meidän pitäisi oppia arvostamaan sitä mikä on hyvin. Esimerkiksi terveydenhuolto kohtelee julkisella puolella samalla tavalla kaikkia. Meillä ei kysytä sairausvakuutusta, vaan jokainen saa palvelun. Tietenkin sitten rahalla saa ostettua nopeutusta tiettyihin asioihin, mutta perusterveydenhuollossa asiat ovat hyvin.

Voi olla, että ajokortin uudistamista varten lääkäriin ei pääse julkisella puolella, mutta, jos on tosi kyseessä, niin varmasti pääsee. Vuoden vaihteessa muuttuvat esimerkiksi lääkkeiden korvaukset. On selvää, että siellä vähävarainen ei pärjää, mutta omavastuun täyttymisen jälkeen tilanne helpottuu. Kuitenkin monet lääkkeet ovat täysin ilmaisia asiakkaalle. Kun kysymys on kallista lääkkeistä, niin tämäkin tuo tasa-arvoa.

Yritetään ahnehtia vuonna 2017 vähemmän ja kannetaan vastuuta myös heikoimmista lähimmäisistämme.

Hyvää Uutta Vuotta kaikille

Erika Suominen