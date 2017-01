Tuhansia ihmisiä mukana juhlimassa

Kuopion ja Juankosken kuntaliitos on ollut hankala asia, sillä toisaalta se on ollut pakko tehdä taloudellisista syistä, mutta jonkinlaista ihmettä on toivottu, että voitaisiin jatkaa itsenäisenä. Kuntaliitosjuhlaan oli kutsu käynyt ja sitä oli myös kuultu. Kun musiikki alkoi soida, alkoivat ihmiset soljua kohti kaupungintaloa ja sen piha-aluetta.

Paikalla oli tuhansia ihmisiä. Kaikki mahdolliset paikat olivat autoja täynnä ja jalkakäytävät, tori ja kaupungintalon piha täynnä ihmisiä. Ympärillä on vahva puheensorina ja paljon iloisia ilmeitä. Jos oli mukana tuttuja kasvoja, niin paljon oli juhlaan tullut väkeä kauempaakin ainakin Suonenjoelta, Tervosta, Iisalmesta, Helsingistä, Kuopiosta, Tuusniemeltä, Kaavilta ja monesta muusta kunnasta.