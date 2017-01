Savon Kiinteistö- ja Sähköpalvelu aloitti Riistavedellä

Riistavedellä vuoden alussa toimintansa aloittanut Savon Kiinteistö- ja Sähköpalvelu tarjoaa monipuolisten sähköasennuspalvelujen lisäksi kiinteistönhuoltopalveluja taloyhtiöille ja yrityksille. Tarjolla on lisäksi talonmiespalveluja yksityistalouksille.

Yrittäjä Juha Savolaisen mukaan tuore perheyritys haluaa tarjota asiakkailleen laadukasta ja hyvää palvelua kaikilla palvelun osa-alueilla. Yrityksen erityisosaamista ovat monipuoliset sähköasennuspalvelut suunnittelusta tarvikkeisiin ja toteutukseen.

Tuotepalettiin kuuluvat lisäksi ATK-, antenni- ja aurinkopaneelityöt.

Viisitoista vuotta vieraan töissä, muun muassa alan markkinajohtajan vaativissa projekteissa, antoi uskoa ja kokemusta oman yrityksen perustamiseen. Kun vielä perheyrityksen konttorityöt ovat sattumoisin vaimon osaamisaluetta, niin yrityspaketti oli siltäkin osin valmis.

”Asiakaslähtöisyys ja yksilöllisten ratkaisujen laadukas toteuttaminen ovat yrityksen vankkumaton toimintamalli”, Juha Savolainen lupaa. ”Oman työpanoksen lisäksi tavoitteena on ajan myötä työllistää alan osaajia ja myös yhteistyökumppaneita”, hän lisää.

Savolaisen mukaan Riistavesi on yritys- ja asuinpaikkana keskeinen ja maisemiltaan aivan mahtava. Kun kodin rakennuspaikkaa etsittäessä Leppärannan tontti sattui kohdalle, ei luonnossa liikkuvan tarvinnut pitkään miettiä. Kalavedet ovat lähellä ja ultrajuoksijalle Vaarun maisemat sopivat hyvin alkutaipaleeksi.

Päivän päätteeksi Juha Savolainen valmistautuu seuraavaan työpäivään rentoutumalla tuokion musiikkihuoneessa rumpupatterin ääressä.

Yrityksen yhteystiedot löytyvät www.sksp.fi osoitteesta.