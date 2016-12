”Ristiin naulitse, ristiin naulitse”

Ryöväri ja pahantekijä Barabbas huudettiin kansan voimalla vapaaksi ja kiltti opettaja Jeesus jätettiin tuomittavaksi Pontius Pilatukselle. Hän pesi kätensä ja sanoi olevansa syytön tämän miehen vereen.

Kansan kiihottaminen ei silloin ollut rikos, mutta nyt se on. Silti kansaa kiihotetaan koko ajan. Monenlaisia rasistisia asioita perustellaan sananvapaudella ja kun joku siitä huomauttaa pyydetään anteeksi, jos joku on pahoittanut mielensä.

Anteeksi pyytäminen ja antaminen ovat tärkeitä asioita, mutta ei anteeksipyyntöä saa niin käyttää, että ensin ihan tosissaan sanotaan pahasti ja sitten pyydellään anteeksi. Pahan puhumisesta ei saa tulla hyväksyttyä niin, että saa puhua kunhan muistaa pyytää anteeksi.

Pääsiäisenä voidaan muistella tuota kansankiihotusta, jolla Jeesus saatiin syylliseksi sellaiseen, jota ei ollut tehnyt. Sana on terävä miekka ja kirjoittaminen oikein sapeli.

Yksi tuttavani on aina puhunut hivenen halveeraavasti eri kulttuurista tulevista ihmisistä. Erityisesti hänen asenteellisten puheidensa kohteena ovat olleet Somaliasta tulleet. Pilkka kopsahti omaan nilkkaan, kun hän joutui taluttamaan tyttärensä alttarille ja luovuttamaan hänet somalialaiselle miehelle.

Tuo isä joutui punnitsemaan sitä, että katkaiseeko välinsä ainoaan tyttäreensä vai hyväksyykö kahden nuoren välisen rakkauden. Isänrakkaus voitti. Nyt hänellä on kaksi lastenlasta, jotka ovat isovanhempien ja erityisesti ukin silmäteriä. Nuo pojat ovat kiinnostuneita kalastuksesta kuten ukkinsakin. Kesäisin he ovat yhdessä kalassa aina kun vain on mahdollista.

Tuo isä myöntää nyt miten väärässä hän oli vävynsä suhteen. Isä kertoi, että hän vieläkin hiljaisessa rukouksessa pyytää rasistisia ajatuksiaan anteeksi.

Meistä jokainen on jollain tavalla asenteidensa vanki. Kannattaa kulkea ristin tietä pääsiäisen aikaan ja miettiä sitä miten voisimme omia asenteitamme muuttaa.

ERIKA SUOMINEN