Positiivisuus on valttia tälläkin viikolla

Liekö se kansan luonteessa kun on paljon helpompi etsiä asioista ja ihmisistä virheitä kuin niin myönteisiä asioita. Positiivisuus on kuitenkin sellainen voimavara, joka pitää ehdottomasti ottaa käyttöön.

Yrittäjänä ihmettelen sitä kun emme osaa iloita toisen yrittäjän menestymisestä. Yrittäjäkään ei uskalla sanoa jos menee hyvin, sillä pelkää kateutta ja sitä, että joku luulee: no nyt se rikastuu.

Kun tehdään ensi vuoden budjettia, niin yleensä oppositio kommentoi mikä on huonosti, vaikka tosi moni asia on myös myönteisesti eli hyvin.

Suomalainen hyvinvointi on luotu vuosien saatossa, jolloin rahaa oli vaikka pässeille syöttää. Esimerkiksi kuntien verotulojen karttuminen oli huomattavasti nykyistä suotuisampaa. Silloin ei vaan osattu laittaa mitään talteen ja sivuun odottamaan huonoja aikoja. Luultiin, että kasvu jatkuu koko ajan.

Jakaminen on myönteinen asia. On hienoa nähdä iloinen ilme tai helpottunut ja huojentunut olemus, kun on antanut apua. Yhteisvastuullisuus ei ole sellainen asia, joka saa hävitä yhteiskunnastamme. Mulle kaikki heti –asennoituminen on erityisen lyhytnäköistä ajattelua.

Itse olen saviseudulta kotoisin ja voit uskoa, että savea riitti vanhoilla merenpohjapelloilla. Äitini sanoi: syö säästäen savea, sanoi sammakko poikaansa. Lapsena en sitä ymmärtänyt, sillä sitä savea riitti, mutta aikuisena on minulle paljastunut tuon opetus.

Yksi juankoskelainen vanhus muistutti minua kertoen, että hyvä lisääntyy jakamalla. Monesti olen tuon asian todennut todeksi. Jakamalla sekä saa itse, mutta myös auttaa toista.

Laitetaan hyvä kiertämään.

Erika Suominen