Paikallislehdet osallistuneet kuntakohtaisten kysymysten laadintaan

Savon Sanomien kuntavaalikone avautui tänään. Vaalikoneesta voi etsiä omia mielipiteitä lähinnä olevan ehdokkaan.

Jokaiselle lehden levikkialueen kunnalle on rakennettu oma vaalikone. Niiden väitteet on tehty yhdessä Savon Sanomien levikkialueen paikallislehtien kanssa.

Vaalikoneessa on yhteensä 11 yleistä väittämää. Lisäksi jokainen ehdokas on vastannut omaa kuntaansa koskeviin noin kahdeksaan väittämään.

Vaalikoneessa mielipiteensä on kysytty esimerkiksi koulujen ryhmäkokojen pienentämisestä, terveyskeskusmaksujen poistosta, turvapaikanhakijoiden perusturvasta ja työpaikan vastaanottamisen kriteereistä.

Kuntakohtaisissa kysymyksissä esillä ovat muun muassa kesätyön tarjoaminen kaikille nuorille, lähiruuan osuuden lisääminen ja kuntaliitokset. Kuopiossa kysymykset koskevat myös Finnpulpin tehtaan rakentamista ja Tahkon kehittämistä. Lapinlahdella on mielipiteensä voinut kertoa myös liikunta- ja urheilupaikkojen maksuttomuudesta luopumisesta.

Kuntavaalit järjestetään sunnuntaina 9. huhtikuuta. Ennakkoäänestys on 29.3.–4.4. Savon Sanomien vaalikone löytyy osoitteesta www.savonsanomat.fi/vaalikone ja kun laitat vaalikoneen jälkeen kenoviivan ja oman kuntasi nimen, niin pääset kuntakohtaiseen vaalikoneeseen.