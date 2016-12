Nautitaan keväthangista

Koillis-Savossa on ainakin vielä lunta. Lähipäivinä sataa jopa lisää. Vasta tiistaille luvataan, että mittarilukemat ovat plussalla. Aamulla televisiossa ainakin Helsingin kuvissa lunta oli todella vähän. Nautitaan siitä niin kauan kuin sitä on. On mitä mainioimmat ulkoilusäät.

Kevättä kohti mentäessä valon määrä lisääntyy. Toivo kesästä ja sen lämmöstä herää.

Nyt on herännyt toivo myös Suomen tilanteen parantamisesta. 10 ja puoli kuukautta on värkätty yhteiskuntasopimusta ja nyt se näyttää toteutuvan. Se on hyvä alku, vaikka ei vielä riitäkään nostamaan Suomea alhon suosta.

Meidän jokaisen pitää olla valmiita luopumaan jostakin tai tekemään töitä vähän enemmän ja tehokkaammin. Niiden joilla on pitää olla mukana talkoissa t6äysillä, jotta ne joilla ei ole voivat saada hyvinvointiyhteiskunnan palvelut myöskin.

Tavallisilla ihmisillä on halu olla mukana talkoissa. Tuntuu, että kapuloita laittavat rattaisiin ne, jotka ovat vahvojen liittojen ihmisiä ja tietenkin vielä erityisesti miesvaltaiset liitot. Onko neuvottelijoilla todella huoli matalapalkka-aloista ja työttömistä? Jos vahvat liitot olisivat halunneet taistella heikkojen puolesta, heillä olisi ollut siihen mahdollisuus. Todellisuudessa he ovat vahvistaneet vahvoja ja lisänneet eriarvoisuutta.

On aika luopua ahneudesta ja rakennettava yhdessä yhteistä tulevaisuutta, jossa kaikilla on mahdollisuus pysyä mukana.

Erika Suominen