Minna-Liisa Mathalt myös Koillis-Savon päätoimittajaksi

Koillis-Savon pitkäaikainen päätoimittaja Pirjo Mononen jää eläkkeelle 1.9.2017 ja hänen seuraajaksi on valittu FM Minna-Liisa Mathalt, 46.

Mathalt on työskennellyt aiemmin toimittajana Pitäjäläisessä ja Koillis-Savossa sekä toiminut Pitäjäläisen päätoimittajana 1.7.2016 alkaen. Hän jatkaa myös Pitäjäläisen päätoimittajana.

”Minna-Liisa Mathalt on tehnyt loistavaa työtä Pitäjäläisessä vuoden ajan ja tuntee entuudestaan Koillis-Savon alueena sekä myös lehden henkilökunnan. Siksi hän oli ehdottomasti paras valinta jatkamaan Monosen Pirjon taivalta Koillis-Savon päätoimittajana”, toteaa Savon alueen paikallis- ja kaupunkilehtien liiketoimintajohtaja Mika Väisänen.

Uudessa tehtävässään Minna-Liisa Mathalt aloittaa 1.9.2017.

”Koillis-Savolla on pitkät perinteet ja Pirjo on päätoimittajana tehnyt aivan mahtavaa työtä. Ei voi muuta kuin kiittää nöyrästi luottamuksesta ja tuesta. Ilolla ja innolla käyn tähän työhön.”

Paikallislehdessä työskentelyn Mathalt kokee tärkeänä kotiseututyönä.

”Koillis-Savossa olen pyörinyt lapsesta saakka, koska isäni ja myös mieheni suku on täältä. Siksi olen iloinen, että saan tuoda alueen ääntä kuuluville ja tehdä työtä juuri näissä rakkaissa maisemissa.”