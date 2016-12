Lokakuu on yrittäjäkuukausi

Paitsi, että jokaisen kuun pitää olla yrittäjäkuu, jos halutaan, että pyörät pyörivät ja talous kehittyy. On helppoa puhua juhlapuheissa mitä kaikkea kunnissa, maakunnissa tai yhteiskunnassa hoidetaan. Mutta rahat kaikenlaiseen toimintaan tulevat yrittäjien kautta. Jos yrittäjät eivät maksa kaikkea veroina, niin heidän työntekijänsä maksavat. Yrittäjien tehtävänä onkin palvelujen ja tuotteiden tekemisen lisäksi ennen kaikkea tarjota työtä.

Julkinen sektori on iso työllistäjä, mutta senkin tarvitsemat eurot tulevat yrittämisen kautta. Yrittämisestä kannattaa puhua ainakin lokakuussa.

Suomessa on 283 290 yritystä Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan. Tästä on pois luettu maa-, metsä- ja kalatalous. Ne työllistävät 1,4 miljoonaa ihmistä. Yrityksistä 98,9 prosenttia on alle 50 hengen yrityksiä.

Jo yli kymmenen vuoden ajan uudet työpaikat Suomessa ovat syntyneet pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Vuosina 2001—2012 yli 250 hengen suuryritykset palkkasivat 7164 henkeä. Pk-yritykset loivat työpaikkoja yli 100 000 hengelle.

Yrityksistä alle 10 työntekijän yrityksiä eli mikroyrityksiä on 264 435 eli 93,4 prosenttia. Pienyrityksiä, 10-49 henkilöä työllistäviä on 15 675 eli 5,5 prosenttia, keskisuuria, 50-249 henkilöä työllistäviä 2 592 eli 0,9 prosenttia ja suuryrityksiä 588, työllistävät yli 250 henkilöä on 0,2 prosenttia.

Suomen yritysrakenne on selvästi mikroyrityspainotteinen. Jos Suomessa halutaan luoda uusia työpaikkoja työllistämistoimet ja yrittäjyyttä helpottavat asiat on kohdistettava mikroyrityksiin. Pienyrittäjät ovat erityisen huolestuneita byrokratiasta ja palkkojen sivukulujen merkittävästä osuudesta palkkauksessa.

Hyvää yrittäjäkuukautta kaikille.

ERIKA SUOMINEN