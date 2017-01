Kaavilla tehdään töitä uuden pankin eteen

Kaavi on jäämässä ilman pankin konttoria huhtikuun 1. päivänä. Vaikka päivä sattuu aprillipäiväksi, Pohjois-Savon Osuuspankki tuskin perääntyy aikeistaan sulkea Kaavin konttori. Pankin päätös on herättänyt kaavilaisten keskuudessa paljon hämmennystä ja kiukkuakin. Toisaalla ihmetellään edelleen pankin päätöstä, toisaalla tehdään töitä pankkipalveluiden säilymiseksi Kaavilla senkin jälkeen, kun ”poutiaisen korvat” häviävät katukuvasta.

Pankkiasia on aktivoinut kuntalaisia ja kirkonkylällä on liikkeellä ainakin kaksi adressia ja netissä kolmas. Myös kunnassa on tehty viimeinen viikko runsaasti töitä pankkipalveluiden takaamiseksi jatkossakin.

”Me käymme parhaillaan neuvotteluja kahdellakin suunnalla. Ja tiedän, että siellä lasketaan kiivaasti millaisen taseen kokonaan uuden konttorin avaaminen vaatisi”, toteaa kunnanjohtaja Ari Sopanen.

Hän toivookin, että kaavilaisilla olisi nyt malttia odottaa muutama viikko, vaikka pankin vaihtaminen tunnekuohussa kuinka houkuttaisi.

”Toivon, että ihmiset malttaisivat nyt mielensä vähäksi aikaa, niin nähtäisiin, löytyykö tänne pankkia meitä palvelemaan.