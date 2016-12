Hyvää Äitienpäivää

Äitienpäivää vietettiin Suomessa ensimmäisen kerran vuonna 1918. Äitienpäivän toi Suomeen kansakoulunopettaja ja kansanedustaja Vilho Reima. Amerikassa päivää vietettiin jo vuodesta 1905. Suomessa päivää vietettiin aluksi toukokuun kolmantena sunnuntaina, mutta vuonna 1927 päiväksi vakiintui nykyinen käytäntö, toukokuun toinen sunnuntai. Vuonna 1947 päivä vahvistettiin viralliseksi liputuspäiväksi.

Äitiä on juhlittu pitkään ja äiti on juhlansa ansainnut: edes yksi päivä vuodessa, jolloin oma äiti saa kaiken huomion. Vaikka miehet ovat jonkin verran ottaantuneet myös kodin töihin, niin usein äiti tekee toisen työpäivän kotona työpäivän jälkeen. Sitä pidetään itsestään selvänä, että näin on.

Juhlapuheiden tasa-arvo toteutuu edelleen heikosti. Eikä sitä kotona tehtävää työtä edelleenkään arvosteta. Jos koti ei ole kunnossa, niin ei siitä miestä syytetä vaan naista. Roolit istuvat tiukassa.

Naiset nähtävästi edelleen kasvattavat tyttönsä kotitöihin, mutta pojat pääsevät siinä vähemmällä. Tulevaisuudessa pitää töihin tarttua tiukasti sukupuolesta riippumatta. Sinkkujen määrän kasvaessa myös kodin roolit muuttuvat.

Silloin kun äitini vielä eli ja lähdin käymään koto-Suomessa, niin menin käymään kotona, kun menin äidin luo. Vaikka äiti ei enää asunut synnyinkodissani, niin koti siirtyi äidin mukana. Kun äitiä ei enää ole, niin käyn kotopuolessa en enää kotona. Äidillä on ihmeellinen vaikutus.

Onnea kaikille Äideille.

Erika Suominen